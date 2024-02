Incontro col presidente dell’ UCAI Giovanni Sardo

Molte le iniziative realizzate nel 2023 e tanti i propositi per l'anno in corso

SAVONA. 16 FEBBR. Ho incontrato il presidente della sezione ingauna dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Albenga- Imperia, Giovanni Sardo che ci ha riassunto le molteplici iniziative realizzate nel 2023: “ Sono state molte – ci ha detto Sardo – le attività ed eventi organizzate dalla sezione di Albenga Imperia nel 2023 ed in questo ultimo periodo. Fra le manifestazioni che più hanno avuto successo segnalo quelle consolidate da anni come “I Concerti delle Logge” ad Imperia a fine luglio e “Concertando tra i Leoni” ad Albenga a metà agosto. Molte le mostre personali nella nostra sede di Piazza dei Leoni e sono state anche incrementare le mostre collettive. Oltre a quelle tradizionali di Natale e Pasqua si sono aggiunte quelle a tema. Hanno riscosso particolare successo quella dedicata alla Donna e quella dedicata ai Santi. Dopo la lunga pausa dovuta al Covid sono riprese anche le Conferenze, che sono cresciute di livello ed importanza grazie alla collaborazione con “Formae Lucis” ed alcune sono state anche realizzate con sistemi multimediali. Ai relatori si sono aggiunte le immagini e la musica dal vivo con validi strumentisti professionisti. Sono perciò molto soddisfatto dell’attività svolta nel 2023 ed abbiamo già programmato una intensa attività per il 2024”.

Fra le mostre personali che hanno avuto maggior successo ci sono state quelle degli artisti Carlo Cocquio, Giuseppe Ferrando, Constantin Neacsu, Gino Pisanello, Alessandro Puccia, Caterina Massa, Elena Graziano, Luisa Vincini, Lorenzo Possenti, Marinella Azzoni, Renza Merlo, Beatrice Turra, Marina Zarina, Yud Winner e Yosaf.

Per quanto riguarda le collettive oltre agli artisti sopracitati si sono aggiunti anche Donatella Balsamo, Marisa Borra, Giuseppe Ferrando, Giovanna Lupi, Umberto Padovani, Maria Fausta Pansera, Mariangela Persano, Anna Grazia Scheda Ferrari, Ines Sciutto e Assunta Scozzari.

CLAUDIO ALMANZI