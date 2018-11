Incidenti caselli A12 Nervi e A10 Pegli: cinque feriti. Masone, smottamento in A26

Intorno alle 2 della scorsa notte è stato registrato un incidente presso il casello autostradale di Nervi, dove un giovane automobilista, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un’ambulanza del 118.

I tre feriti, compreso il paziente dell’ambulanza della Croce Verde di Recco, non risultano in gravi condizioni.

Tutti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Poco prima delle 23, invece, tra i caselli autostradali di Pegli e Genova Aeroporto sulla A10, due donne di 83 e 49 anni sono rimaste ferite e trasferite in ospedale in codice giallo.

Altri incidenti stradali non gravi si sono verificati in città, nella zona di via Mogadiscio, in piazza della Vittoria e in corso Saffi.

Inoltre, la notte scorsa si è verificato uno smottamento di medie dimensioni sulla carreggiata direzione Genova della A26, tra Masone e lo svincolo con l’A10. Poco prima dell’alba di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Autostrade. Per fortuna non risultano mezzi coinvolti.