Incidente sul lavoro al Terzo Valico, camion impatta contro galleria

Questa notte intorno alle 3.30, si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico a Genova.

Per cause ancora in fase di accertamento un camion è andato ad impattare contro la parete di una galleria nella zona di Brignole.

L’uomo alla guida del mezzo pesante è rimasto incastrato con le gambe tra le lamiere del camion.

Da subito sono partiti i soccorsi con il 118 e con i Vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est “Mario Meloncelli” giunti sul posto che hanno soccorso l’operaio nella galleria del terzo valico a Brignole.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire la porta e successivamente, grazie ad un pistone idraulico, hanno creato lo spazio sufficiente ad estrarre l’uomo.

Questi è stato condotto all’ospedale dal personale del 118, in codice rosso.

Una volta in ospedale è stato visitato dal personale sanitario ma, per fortuna, non ha riportato lesioni. L’incidente ha fatto scattare anche le indagini della Asl3 sul rispetto delle normative volte a evitare gli infortuni sul lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.