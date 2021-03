Pallavolo B2 Nazionale, le squadre liguri in testa alla classifica

Si conclude il girone di andata serie B2 Nazionale di Pallavolo e tutte e tre squadre liguri sono in testa alla classifica.

L’acqua Calizzano Carcare si accaparra il terzo posto. Il Presidente LORENZO, orgoglioso di questo gruppo.

L’ultima giornata del girone A1 del campionato di serie B2 femminile, vede di fronte l’Acqua di Calizzano Carcare e l’Alba Volley. Le due società si presentano rispettivamente al 4º e 5º posto della classifica separate da 2 soli punti.

Per il Carcare il Coach Battistelli manda in campo la solita diagonale Zunino – Cerrato, Raviolo – Cafagno schiacciatrici, Giordani e Masi centrali con Moraglio libero.

La risposta dell’Alba volley con il suo coach Salomoni vede la Venco palleggiatrice in diagonale con Dal Maso, capitan Cortelazzo e Vigolungo in banda, Barbero e Sciolla centrali con Morra libero.

Le prime fasi della gara vedono un Carcare ben determinato e spinge forte fin dall’inizio facendo la sua arma vincente gli ottimi servizi e Alba accusa il colpo non riuscendo a sfruttare tutte le attaccanti a disposizione. Le ospiti provano diversi cambi e Battistelli risponde con gli ingressi di Filippini e Gulisano a rafforzare la fase difensiva. Il set si chiude agevolmente per le biancorosse con il punteggio di 25-18.

Nel secondo set sono le ospiti a partire col passo giusto e le padrone di casa per riorganizzare le fila ci mettono più di metà set ma la meta è comunque raggiunta superando le nobili avversarie; da lì in avanti le bianco rosse del Carcare macinano un bel gioco e traguardano il set 25-21.

Il terzo set inizia ancora all’insegna dell’Alba che mette pressione in battuta alle biancorosse ma stavolta quest’ultime non riescono più a recuperare lo svantaggio accumulato. Nonostante i time-out richiesti dalla panchina e gli ingressi di Rossi e Filippini, il set scivola via con il punteggio di 15-25.

Il Carcare non si dà certamente per vinta e Battistelli con Bianchi impartiscono nuove disposizioni e resettano quanto successo nel terzo set: la squadra biancorossa che scende in campo nel quarto set è motivata e concentrata, infatti i risultati si commentano positivamente ed Carcare lascia pochissimo alle avversarie e con una fase muro-difesa quasi perfetta chiude il set 25-16 e la gara 3-1.

Le parole di coach Battistelli a fine partita: “abbiamo giocato un’ottima gara, mettendo in campo tutto quello che sappiamo fare, questa volta cedendo poco alle avversarie. La crescita del gruppo nell’ultimo periodo è stata importante: 4 vittorie sulle 5 partite del girone di ritorno. Adesso aspettiamo di capire come si svolgerà la seconda fase per farci trovare pronti e competitivi.”

Replica il vice Bianchi: “devo fare i complimenti alle ragazze per l’obiettivo fin qui raggiunto. Siamo felici della prestazione mostrata; abbiamo preparato bene la partita e le ragazze hanno fatto tutto in maniera impeccabile. Dispiace per il blackout del terzo set, continueremo a lavorare in allenamento per superare questo problema che ci affligge da alcune partite”.

Il girone appena concluso – commenta il presidente – dimostra la tenacia del gruppo ed il buon lavoro dei nostri tecnici. Come abbiamo sempre detto la vittoria non è solo del sestetto in campo ma di tutto il gruppo che in ogni allenamento lavora con serietà e spirito di aggregazione, questo è il giusto esempio da trasmettere alle giovani e future promesse della pallavolo. Comunque conquistare un dignitoso terzo posto in una classifica abbastanza stretta non è da sottovalutare.