Incidente provinciale Bottagna, un ferito in codice rosso

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti sulla provinciale di Bottagna, in zona Ceparana, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento tre auto si sono scontrate: nell’impatto ad avere la peggio, il conducente di una delle auto, che è stato portato all’ospedale spezzino San Andrea in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza le auto incidentate, per la successiva rimozione.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.