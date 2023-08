Incidente mortale ieri sera in via Gramsci: si schianta contro un palo

Tragedia, ieri sera intorno alle 20.10, in via Gramsci a Genova. Un uomo di 63 anni, Daniele Milanaccio, è morto in un incidente stradale.

L’uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo a due ruote all’altezza della Commenda di Prè andando a sbattere contro un palo della segnaletica.

L’impatto gli è stato fatale ed è morto sul colpo.

Milanaccio era originario di Pont Saint Martin in provincia di Aosta, ma abitante a Genova nella zona del Lagaccio,

Sul posto i soccorsi chiamati da alcune persone presenti. Il 118 è intervenuto con l’automatica Golf 3 e l’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso Moresco e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia locale e l’infortunistica per i rilievi del caso.

Da una prima analisi dell’incidente si tratterebbe di un sinistro che non avrebbe visto il coinvolgimento di altri mezzi. Ora toccherà alle telecamere di videosorveglianza dare il responso finale.