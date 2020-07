Incidente in via Montaldo, coinvolte auto e contenitori per la differenziata | Foto

Incidente pochi minuti fa, intorno alle 10 in via Montaldo a Genova.

Difficile capire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo alcune persone presenti due auto si sarebbero scontrate frontalmente nel rettilineo a metà della strada.

Nell’urto sarebbero stae coinvolte un’auto parcheggiata, una golf e due contenitori per la raccolta differenziata uno per il vetro e l’altro per la carta. Quest’ultimo sarebbe finito in mezzo alla strada.

Sul posto è giunta un’ambulanza e la Polizia Locale per i rilievi di rito.

Non ci sarebbero feriti.

Seguono aggiornamenti