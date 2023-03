Incidente in Sopraelevata, traffico collassa anche in Centro

Oggi, intorno alle 16 si è verificato un incidente sulla strada Aldo Moro, la sopraelevata, per intenderci.

L’incidente, avvenuto all’altezza dell’uscita di via di Francia, in direzione ponente, ha coinvolto diversi veicoli. Creando un vero e proprio ingorgo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Carignano. La persona coinvolta ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata medicata sul posto.

Sul posto le pattuglie della Polizia locale. Si è formato un vero e proprio ingorgo con la coda che si è allungata per tutta la lunghezza della stradaa, arrivando alla Foce.

Proprio alla Foce nella zona dell’ex Fiera il traffico ha generato ripercussioni fino in Brigata Bisagno fino ad arrivare in centro, via Luigi Cadorna e via XX Settembre.

Intorno alle 19 i veicoli incidentati sono stati rimossi ed stato possibile riaprire la strada su entrambe le corsie.