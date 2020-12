Incendio stabile di Diano Marina, paura per bombola gas

Erano circa le 6 di questa mattina in via Generale Ardoino a Diano Marina quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio su un terrazzo per poi si è esteso all’appartamento.

Sono stati gli stati residenti a far scattare l’allarme chiamando i Vigili del fuoco.

I residenti dell’abitazione così come gli altri abitanti sono stati fatti temporaneamente allontanare.

Sul posto sono intervenuti una decina di unità dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo.

Paura anche per la presenza di una bombola del gas. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto anche la croce d’oro di Cervo e i Carabinieri.