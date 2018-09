Incendio boschivo tra Noli e Spotorno | Foto

Un incendio boschivo si è generato sulle alture tra Noli e Spotorno vicino alle abitazioni.

L’allarme è scattato intorno alle 17:15, con alcuni focolai avvistati sulla collina sopra Noli non lontano dal castello di Noli, in via Castel Pineta e in regione Chiariventi.

La colonna di fumo è ben visibile dalla via Aurelia. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti rapidamente quattro mezzi dei pompieri e i volontari dell’Aib.

Sono quattro i focolai individuati e non si esclude la matrice dolosa, ma gli accertamenti sulle cause avverranno solo dopo aver domato i focolai.