Un incendio divampa sul tetto di una abitazione a San Colombano Certenoli nella zona dei Maggi.

L’allarme è stato mandato verso le 7.30. I vigili del fuoco di Chiavari stanno intervenendo sull’edificio colpito dalle fiamme.

Dalle prime indagini non ci sono feriti ma si prevede un lavoro abbastanza delicato per cui occorreranno molte ore per mettere in sicurezza l’intero stabile e cercare le motivazioni dell’accaduto da parte della polizia locale. ABov