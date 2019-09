Inaugurazione di “on the wall”, street art a Certosa

ON THE WALL: 12 OPERE DI STREET ART A CERTOSA

Sabato 21 settembre alle 17.30, in piazza Petrella a Certosa si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di ON THE WALL, un progetto messo in campo dal Comune in collaborazione con l’associazione Linkinart, per riqualificare il quartiere attraverso un intervento di street-art. Una performance unica e inedita per la città di Genova, che ha visto numerosi artisti di fama internazionale intervenire su dieci facciate di diversi stabili.

La giornata, alla quale parteciperà il sindaco Marco Bucci, sarà allietata da I Trilli, che proporranno i classici della canzone genovese.

È anche previsto un tour guidato tra le 12 opere, realizzate dall’olandese Zedz, da storici protagonisti dell’arte urbana italiana come Ozmo, da giovani talenti già affermati come Agostino Iacurci, Gola Hundun, Geometric Bang, Rosk & Loste, Greg Jager, Caktus & Maria, Antonello Macs e dagli artisti genovesi Christian Blef e Tiler.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si ringraziano gli sponsor:

Iren, Enel Energia, Enel distribuzione, Slam abbigliamento, Fiumara, Loxam, Tassani Colori, Macciò Auto, Amt.