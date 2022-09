Inaugurazione a Dolceacqua di Antroposcene, posti esauriti per lo spettacolo della Tosse

Cresce l’attesa a Dolceacqua, San Biagio della Cima e Soldano, per l’ormai imminente (sabato, ore 17:00, Dolceacqua, Località La Colla) inaugurazione di Antroposcene, il Museo Etnografico a cielo aperto che racconta il patrimonio rurale diffuso, una nuova infrastruttura turistico-culturale, accessibile e gratuita, che verrà inserita nella ricca offerta del territorio e che punta a diventare un prodotto di marketing turistico.

Sempre aperto ed accessibile da più punti lungo i 34 km di sentieri che uniscono i tre comuni, il Museo potrà essere visitato in autonomia grazie alla guida di una App bilingue (italiano e inglese) che presto sarà resa disponibile sulle varie piattaforme di distribuzione.

All’inaugurazione di domani farà seguito lo spettacolo a stazioni del Teatro della Tosse “Di Ulivi, Vigneti, Storie e Silenzio” (Testo e Regia Amedeo Romeo), una performance itinerante per raccontare i luoghi, le storie, le tradizioni e i personaggi del territorio. Uno spettacolo teatrale che è anche un trekking, lungo un percorso di 1,6 km, completamente immersi nei profumi dell’entroterra.

Tutti i posti disponibili (5 gruppi da 40 persone) sono stati prenotati online in pochi giorni sulla piattaforma EventBrite. Con la stessa modalità sono aperte le liste d’attesa. Gli organizzatori raccomandano a chi si è prenotato di comunicare eventuali indisponibilità a partecipare, per consentire a chi è in attesa di poter subentrare.

“Il sold-out in pochi giorni non era scontato – dichiara il Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola -. È la conferma che anche la cultura, quando si realizzano progetti buoni ed innovativi, è vincente anche come proposta turistica. Sottolineo nuovamente che il successo di questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comuni, cosa che dovrebbe essere di esempio per il futuro. Si parla sempre di collaborazione, ma poi il campanilismo prevale e vedo poche iniziative comuni, in particolare dalle città della costa che invece avrebbero da guadagnare a collaborare con i centri dell’entroterra per formulare proposte turistiche vincenti come già accade in altre regioni italiane. In questo caso, tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con Isio Cassini, Sindaco di Soldano e Luciano Biancheri, Sindaco di San Biagio della Cima, e delle rispettive amministrazioni”.

Come nella tradizione degli spettacoli a stazioni del Teatro della Tosse, attori e musicisti daranno un nuovo volto al paesaggio. Gli spettatori incontreranno, tra vigneti, ulivi, corti e anfiteatri naturali, i personaggi che nella storia hanno abitato questi luoghi: un doganiere che sogna prima o poi di poter incontrare uno dei leggendari contrabbandieri che si aggiravano lungo il confine; un soldato francese innamorato dell’Italia che dirà addio in musica alla sua compagna; una nobildonna appassionata di rimedi naturali; un giovane pescatore di coralli; una vignaiola orgogliosa dell’unicità dell’allevamento della vite di Dolceacqua; un vecchio ritorto come gli ulivi di cui si prende cura.

Storie e canzoni che accompagneranno il pubblico fino ad affacciarsi sulle calanche delle Terre Bianche per un omaggio al silenzio con le voci del Ring Around Quartet.

Per scegliere e dare voce ai personaggi l’autore Amedeo Romeo ha incontrato uno dei maggiori conoscitori della storia e dell’arte del ponente ligure, Alessandro Giacobbe, cui si devono tutti i racconti cui sono ispirati i testi.

Antroposcene, progetto nato dalla sinergia tra i Comuni di Dolceacqua, San Biagio della Cima e Soldano, ETT Solutions, il CAI di Bordighera e la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (Bando In Luce), traccia un percorso etno-antropologico guidato da supporti digitali, dinamiche immersive e realtà aumentata, che valorizza e dà voce al bene prezioso che ci circonda: 34 km di sentieri, 21 punti di interesse, 6000 anni di dialogo tra uomo e natura, infinite storie di un costrutto rurale da proteggere, natura e comunità che tornano protagonisti, antiche “nomeranze” che hanno nella pietra di Flysch l’elemento comune che unisce luoghi e persone.

Tra questi borghi dell’estremo ponente della Liguria, nell’entroterra tra Bordighera e Ventimiglia, si delinea così un nuovo paesaggio culturale, rivolto a trekker, studiosi di etnografia e sostenibilità ambientale, e amanti della natura. Su queste colline di pietra di Flysch, dove nel tempo gli insediamenti umani hanno generato nomi di luoghi, le “nomeranze” (antica voce ligure da cui la classica “numerata” o soprannome, come luogo di rilievo), nasce Antroposcene, uno spettacolare percorso a ritroso nel tempo, fino ad arrivare ai cambiamenti climatici, passando dai castellari fino ai greci, ai romani e all’epoca medievale. Partendo dalla mappatura di 21 beni di grande interesse storico, culturale, ambientale, Antroposcene racconta l’identità culturale di un territorio, dando voce al patrimonio materiale e immateriale dei tre borghi.

DI ULIVI, VIGNETI, STORIE E SILENZIO

Testo e Regia Amedeo Romeo.

Ideazione e collaborazione ai testi Emanuele Conte.

Assistente alla regia Alessio Aronne.

Consulenza storico – scientifica Alessandro Giacobbe.

Costumi Daniela De Blasio.

Elementi di scena Renza Tarantino.

Movimentazioni Kyriachos Christou.

Nel cammino incontrerete:

PROLOGO / Amedeo Romeo

LA CASTELLANA e LE STREGHE / Sarah Pesca

CIMA D’AURIN, LA PIEMONTAISE / Federico Sirianni

ALTAVIA, LA GUARDIA DI FRONTIERA / Marco Taddei

ARCAGNA E LA VITE SECOLARE / Susanna Gozzetti

LA PESCA DEL CORALLO / Alessio Zirulia

FORESTA DI OLIVI / Alessandro Bergallo

TERRE BIANCHE, IL SILENZIO / Ring Around Quartet (Vera Marenco, Umberto Bartolini, Manuela Litro, Alberto Longhi).

—

Informazioni utili per l’inaugurazione e per lo spettacolo teatrale

COME ARRIVARE: Mezzi propri, da Dolceacqua, seguire le indicazioni. Si raccomandano scarpe comode e abbigliamento adatto alla passeggiata.

BIGLIETTERIA: ingresso gratuito solo su prenotazione (Eventbrite), per gruppi di 40 persone. Durata dello spettacolo-trekking: 1h15. Partenze ore 17:30-17:50-18:10-18:30-18:50. Al termine, gli spettatori dovranno tornare a piedi al punto di partenza.

INAUGURAZIONE

Sabato 10 settembre 2022 ore 17:00

Località La Colla – DOLCEACQUA

SP 70 – km 4,4 incrocio con SP 69 e SP 92

—

Informazioni per il pubblico: www.antroposcene.it