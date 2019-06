Inaugurata al Porto Antico la Genoa Shipping Week

Inaugurata ieri sera al Porto Antico di Genova con danzatori ad alta quota e luci, la Genoa Shipping Week, la settimana dedicata alla cultura portuale.

Oggi pomeriggio, alle 16.30, sviluppo sostenibile e salvaguardia degli oceani protagonisti all’Auditorium dell’Acquario di Genova con An Oceanic Awakening, il convegno organizzato da Wärtsilä in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Mercoledì 26 prenderà l’avvio l’XI edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale, organizzato da Clickutility Team e Main Conference della GSWeek che fino a venerdì 28 offrirà un ampio programma di conferenze e momenti di networking.

Si inizia alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la sessione sulla Sicurezza Marittima per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, focalizzandosi sulle contromisure per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.

Alle 15, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà New ports of Genoa: un “quarto valico” di servizi logistici per l’economia svizzera a cura di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi, un approfondimento sulle strategie e sulle soluzioni logistiche per il rilancio del Porto di Genova sul mercato svizzero.

Alle 18, al ristorante Al Settimo Cielo del Grand Hotel Savoia, The International Propeller Club – Port of Genoa in collaborazione con Intesa Sanpaolo Private Banking proporrà la tavola rotonda Il rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni d’investimento in cui esponenti di importanti famiglie del mondo marittimo, assieme a due esperti del settore bancario, condivideranno il loro punto di vista sulle nuove formule di rilancio finanziario che potranno influire in modo positivo sui traffici marittimi e sull’indotto. Sempre alle 18, a bordo della Nave Scuola Palinuro, si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso fotografico su Instagram con oltre 600 gli scatti ricevuti, per raccontare il porto da una prospettiva inedita, organizzato in collaborazione con IgersGenova e GNV.

40 aziende italiane, 23 buyer internazionali per 400 incontri b2b per Med Seawork, il primo evento professionale del Mediterraneo dedicato ai mestieri del mare ai Magazzini del Cotone. La manifestazione nasce su iniziativa della Camera di Commercio di Genova e di Promos Italia per valorizzare la nautica da lavoro, un comparto produttivo essenziale per l’economia marittima che unisce un’altissima specializzazione artigiana all’uso sapiente di nuove tecnologie.

Eccezionalmente, il 26 e il 27 giugno, si svolgerà per la prima volta a Genova, il consiglio di amministrazione dell’EMSA, composto da 38 rappresentanti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che offre consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza marittima.