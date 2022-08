In via di risoluzione l’incendio nel savonese

Sul posto ancora canadair ed elicotteri

Fiamme ancora questa mattina nel Savonese. All’alba, infatti, si sono alzati in volo un canadair e due elicotteri di stanza Villanova ad aiutare il lavoro a terra dei vigili del fuoco e dei volontari.

L’incendio ha danneggiato due appartamenti a Borgoverde ed una baita, a Villanova di Albenga. Un centinaio di persone erano state sfollate.

L’incendio è in via di risoluzione con la magistratura che ha aperto un’inchiesta per incendio colposo, ma non è escluso il dolo.

I sindaci dei comuni coinvolti hanno definito l’incendio come “una cosa mai vista”.

Come abbiamo detto l’incendio, che ha distrutto 430 ettari di bosco e macchia nella piana d’Albenga, è in via di risoluzione.

In serata ci saranno gli ultimi controlli con i droni, mentre nella notte resterà in vigore l’allarme di interfaccia a protezione dell’abitato con la sala operativa della Protezione civile sarà attiva per tutta la notte.

Incendio, CIA Savona: “Distrutti interi vigneti, uliveti e frutteti”