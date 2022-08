Giovedì 4 agosto ha avuto luogo il concerto inaugurale del Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato dal Comune di Sestri Levante

Giovedì 4 agosto ha avuto luogo il concerto inaugurale del Festival Estivo di Musica da Camera, dell’Associazione Musicale Ars Antiqua e da Mediterraneo Servizi.

Il Festival Estivo festeggia quest’anno un compleanno importante, giunge infatti alla 40a edizione, confermandosi come una delle manifestazioni di punta della nostra regione.

Dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi: L’Associazione Ars Antiqua è stata tra le prime realtà del territorio a proporre eventi di qualità sul palco del Convento dell’Annunziata quando il complesso era ancora praticamente un cantiere. Dal 1997 il Festival Estivo di Musica da Camera si svolge in Baia del Silenzio, portando di anno in anno la grande musica classica grazie ad artisti di fama nazionale e internazionale sempre molto apprezzati dal pubblico di Sestri Levante.

Il Concerto inaugurale di questa 40° edizione è andato esaurito e lo stesso successo è previsto per i prossimi appuntamenti. Sostenere le associazioni culturali locali è un investimento sulla qualità del territorio stesso: un investimento molto paziente ma proficuo che va considerato sul medio periodo.

Per l’inaugurazione, in occasione di un compleanno così importante, gli organizzatori hanno puntato su un programma estremamente coinvolgente ed emozionante, con due giganti della musica come Mozart, con il Divertimento per archi K136 e Chopin, con il Concerto in mi min. op. 11 per pianoforte e orchestra, amato dai pubblici di tutto il mondo e proposto nell’interessantissima versione cameristica.

Gli interpreti erano la pianista Sandra Landini e il Quintetto Akedon, composto dai violinisti Carlo Lazari e Enzo Ligresti, dal violista Silvestro Favero, dal violoncellista Ludovico Armellini e dalla contrabbassista Patrizia Pedron; tutti concertisti che vantano una prestigiosa attività internazionale nelle più celebri sale da concerto del mondo.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 12 agosto, sempre alle ore 21.15: a calcare il palco della Sala Agave saranno il mezzosoprano Ida Maria Turri e il pianista Stefano Romani.

Il programma, estremamente vario, è incentrato sul repertorio liederistico, con sconfinamenti nel repertorio operistico, con autori italiani, francesi, tedeschi, inglesi e alcuni intermezzi pianistici. Il titolo “Le papillon et la fleur” prende spunto da una deliziosa composizione di Gabriel Fauré su testo di Victor Hugo (tenerissima storia dell’amore impossibile di un fiorellino per una farfalla). Donizetti, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Chopin, Fauré, Duparc, Debussy, Bizet, Mascagni, Leoncavallo gli autori in programma. Anche per questo appuntamento gli interpreti hanno alle spalle una prestigiosa attività internazionale.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 366.4876633 (dalle 14.30 alle 16.30) o alla mail festivalestivosestri@libero.it

L’apertura della sala è alle 20.30. Non sarà consentito l’ingresso a spettatori non prenotati e dopo l’inizio del concerto.

L’uso della mascherina non è obbligatorio ma raccomandato. È possibile avere notizie dettagliate sui programmi e sugli interpreti, visitando il sito dedicato all’indirizzo http://festivalestivo.altervista.org

Gli artisti:Ida Maria Turri, è nata in Inghilterra da genitori Italiani. Ha studiato canto con Isobel Wybergh poi al Royal Northern College of Music a Manchester con Caroline Crawshaw, al National Opera Studio di Londra ed in seguito con Ludmilla Andrew, Katia Ricciarelli, Eva Turner, Joan Sutherland, Richard Bonynge, Alexander Young, Renata Scotto, Janet Baker, Luigi Alva, Joan Hammond. La sua vita artistica l’ha portata, fin da giovanissima, in sale e teatri in tutto il mondo, tra questi il Wigmore Hall e Queen Elisabeth Hall a Londra, lo Sferisterio di Macerata, Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la Fondazione Arena di Verona, l’Accademia Chigiana di Siena, Tivoli Concert Hall –Copenhagen, il Suntory Hall Tokyo.

Intensa è stata la collaborazione come solista con orchestre quali la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Northern Sinfonia, Manchester Camerata, Danish Radio Symphony Orchestra, Tivoli Orchestra di Copenhagen, Tokyo Philharmonic Orchestra. Numerose le registrazioni per la BBC e altre importanti emittenti europee.

Stefano Romani si è diplomato in pianoforte a Riva del Garda con il Prof. Riccardo Giavina ed in seguito con 110 e lode si è laureato presso l’Istituto Musicale Boccherini di Lucca.

Premiato in numerosi concorsi musicali in qualità di pianista solista e camerista, ha intrapreso una intensa attività concertistica in tutta Italia e all’estero in prestigiose sedi quali Salle Cortot di Parigi, Centro Culturale della Mercedes Benz ad Esslingen – Stoccarda (Germania), Theatre by the Lake a Kesswick (Lake District- Gran Bretagna), Cattedrale di Carlisle (Gran Bretagna) per il “Carlisle Summer International Festival of Music”, Lugano, Girona, Monaco di Montecarlo, Cracovia e molte altre Ha collaborato in qualità di pianista con attori quali Nando Gazzolo, Athina Cenci , Eros Pagni. È docente presso il Conservatorio “F. Bonporti” di Trento sez. Riva del Garda.