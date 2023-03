In Veneto 4 titoli italiani di cross per l’ Atletica Val Lerrone

SAVONA. 27 MARZ. Trasferta ricca di soddisfazioni in Veneto per L’ Atletica Val Lerrone: il sodalizio guidato da a Noale (Venezia) ha conquistato quattro titoli nazionali di Cross ai Campionati di Corsa Campestre Libertas.

Nicolò Reghin ha vinto il titolo di Campione Nazionale Promesse, Veronica Palazzo si è aggiudicata la maglia di Campionessa Italiana Esordienti 10, Marina Bonora ha primeggiato fra le Master SF 55 e Michele Palazzo ha conquistato il titolo nella categoria Master SM 45.

La Val Lerrone ha chiuso i Nazionali Libertas anche con due bei quarti posti grazie alle prove di Valentina Palazzo categoria Ragazze e di Elena Cusato, categoria Allieve in gara con Emma Baradel che ha chiuso ottava con un tempo di tutto rispetto. Prestazione a pieno ritmo anche per Adriano Cusato, Master SM 55, quinto di categoria.

“Siamo naturalmente molto soddisfatti del nostro debutto in Libertas e dei risultati ottenuti ai Nazionali con un piccolo gruppo di atleti – ha dichiarato il Presidente della Val Lerrone Andrea Verna che allena insieme al tecnico Adina Navradi – Ogni trasferta è una preziosa occasione di confronto con atleti di valore nazionale, rafforza il gruppo e motiva i ragazzi. Senza dimenticare che la crescita di ogni atleta è personale e non si quantifica necessariamente con un podio. L’impegno quotidiano prioritario è la promozione della diffusione dell’atletica leggera fra i bambini e i ragazzi: un percorso iniziato da meno di due anni che ci sta dando grandi soddisfazioni. Ringraziamo Libertas per l’opportunità e ci complimentiamo per l’organizzazione nel bel parco di Noale, un comune incantevole”.

CLAUDIO ALMANZI