In Italia 23 morti (34.767): incremento in netto rialzo. Malati: 933 in meno di ieri

Sono 34.767 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 23. Martedì l’incremento era stato di 6.

Sono 15.563 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 933.

Sono 190.248 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1052.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 240.578.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili del ministero della Sanità.

Dai dati del ministero della Salute è anche emerso che sono diminuiti di 3 unità i pazienti in terapia intensiva: risultano 93, dei quali 42 in Lombardia.

In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in Rianimazione.

I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno di ieri.

I tamponi effettuati risultano in aumento di 48.273 nelle ultime 24 ore.