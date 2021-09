In atto protesta dei camionisti, in appoggio anche furgoni e auto | Video e foto

I rallentamenti o i blocchi stanno avvenendo un po’ in tutta Italia

Sembra essere partita la protesta dei camionisti sulle autostrade e strade in Italia.

Malgrado le smentite di diversi sindacati che non appoggiano l’iniziativa, in tanti autotrasportatori, in tutta Italia, sono entrati in autostrada e stanno procedendo con lentezza.

A loro si stanno aggiungendo auto e furgoni e si stanno organizzando in gruppi.

Le zone dove si registrano maggiori rallentamenti sembrano essere le autostrade intorno a Milano, Venezia, Firenze, Bologna e Roma.

Tanti i video e le foto di autotrasportatori con i mezzi pensanti, ma ache furgoni ed auto che stanno procedendo a rilento, sui 60 km/h con le quattro frecce accese. Quello che colpisce in particolare modo è la solidarietà tra i componenti della categoria.

