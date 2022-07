In agosto sette film in anteprima nelle arene di Circuito a Genova

GENOVA – In arrivo sette film in anteprima nelle arene di Circuito. Dall’8 al 28 agosto a Palazzo Ducale, Circuito sul mare a Sturla e Villa Rossi a Sestri Ponente, ospitano il thriller “La notte del 12” di Dominik Moll (anche in lingua originale francese), il film d’animazione “Minions 2 -Come Gru diventa cattivissimo” di Kyla Balda, Brad Ableson e Jonathan Del Val, il film horror “Nope” di Jordan Peele, la commedia “Tuesday Club – Il talismano della felicità” di Annika Appelin, il documentario distribuito da Academy Two “Fire of Love” di Sara Dosa, la commedia “Un’ombra sulla verità” di Philippe Le Guay, il thriller brillante “Bullet train” di David Leitch.

Ecco il programma nel dettaglio dei sette titoli distribuiti su diciannove proiezioni.

LA NOTTE DEL 12 – Nel thriller di Dominik Moll c’è un caso di omicidio da risolvere. Incipit canonico. Ma per l’investigatore Yohan l’assassinio di Clara diventa un’ossessione. Quel caso lo perseguita, lo ferisce più degli altri, senza che lui ne sappia il motivo. È accaduto dopo una festa fra amici. Arma del delitto: accendino e liquido infiammabile. Le indagini sono state scrupolose, ma il colpevole non si trova. Con Bouli Lanners, Anouk Grinberg e Bastien Bouillon. In programma lunedì 8 agosto in versione originale francese e giovedì 25 agosto in versione doppiata a Palazzo Ducale, domenica 28 agosto a Circuito sul Mare di Sturla.

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – Attesissimo film d’animazione della saga iniziata con “Cattivissimo me”, di cui racconta l’antefatto. Siamo negli anni Settanta e Felonius Gru ha 12 anni ed è un fan dei Vicious 6, un gruppo di cattivissimi a cui sogno di aderire. Perfetto per bambini e famiglie, si può vedere in anteprima lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 agosto a Circuito sul Mare di Sturla e a Villa Rossi di Sestri Ponente, martedì 9 agosto a Palazzo Ducale.

NOPE – Il terzo film horror scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele è intinto di fantascienza. In un ranch dove due fratelli che allevano cavalli destinati a Hollywood accadono fatti sempre più strani e inspiegabili, tanto da far pensare a una presenza extraterrestre ostile. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella sequenza di Muybridge del 1878, una successione di fotografie che riproducono il movimento, in sostanza il primo film della storia, che viene più volte osservata. Con Steve Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer. Appuntamento secco mercoledì 10 agosto a Palazzo Ducale per l’anteprima.

TUESDAY CLUB – IL TALISMANO DELLA FELICITÀ – Commedia svedese: dopo avere scoperto il tradimento di suo marito, Karen decide di dedicare più tempo a sé stessa e alla sua passione: la cucina. Con Marie Richardson, Peter Stormare, Sussie Ericsson. Anteprima sabato 20 agosto nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

FIRE OF LOVE – Il documentario di Sara Dosa, distribuito da Academy Two, è un viaggio impossibile nei vulcani. L’occhio della telecamera arriva fino al limite grazie al coraggio, alle mani, ai piedi di Katia e Maurice Krafft, una coppia di scienziati francesi. Per oltre due decenni hanno girato il mondo in cerca di lava incandescente e nuvole di cenere. Un film d’amore e d’avventura, poetico e stupefacente, sulla forza della natura e dell’uomo con la sua attrazione irresistibile verso l’ignoto. Da vedere in anteprima venerdì 19 agosto a Villa Rossi di Sestri Ponente, martedì 23 agosto a Palazzo Ducale, venerdì 12 e mercoledì 24 agosto al Circuito sul Mare di Sturla.

L’OMBRA SULLA VERITÀ – Una commedia francese con tinte drammatiche. A Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia. Con François Cluzet, Jérémie Renier,.Bérénice Bejo. In anteprima lunedì 22 agosto al Circuito sul Mare di Sturla e mercoledì 24 agosto nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale.

BULLET TRAIN – È un’anteprima nazionale e accade mercoledì 17 agosto in cinque arene in tutta Italia. Una è Circuito sul Mare di Sturla. Brad Pitt è un killer reduce da un esaurimento nervoso e il film un action movie demenziale bagnato nell’ironia, ambientato su un treno in corsa a trecento allora nella campagna giapponese, tra Tokyo e Kyoto.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Info su www.circuitocinemagenova.com