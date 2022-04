Ieri ignoti hanno imbrattato un manifesto elettorale dell’assessore genovese Paola Bordilli a Multedo.

La scritta in blu “Pu*****”, accanto al volto dell’assessore, è un vero e proprio insulto sessista.

“Solidarietà all’assessore Paola Bordilli per il grave insulto sessista scritto su un suo manifesto elettorale a Genova. Un gesto che non può e non deve essere tollerato. Un cancro culturale che non si riesce a debellare. La Lega si stringe intorno a Paola e a tutte le donne che devono fare i conti con attacchi simili ogni giorno. La sinistra nel frattempo che fa? Tace. Ma i genovesi sono più maturi dell’idiota che ha lasciato la ‘firma’ sul manifesto, come di certa sinistra ipocrita che oggi fa finta di non vedere”. Lo dichiara con una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.