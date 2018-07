Ilary Blasi assente da Balalaika va a Mykonos da Totti

In un Mondiale dai buoni ascolti, con le partite tornate tutte visibili un chiaro, Mediaset ha comunque dei lati negativi da rimediare in questa kermesse iridata.

La trasmissione della sera incentrata sul Mondiale, “Balalaika” non sta convincendo gli appassionati, poco sportiva e molto trash secondo gli esperti.

Per non farsi mancare nulla è nata pure una polemica sull’assenza in una puntata di Ilary Blasi, co conduttrice del programma. Mistero su dove fosse la bellissima Ilary che si è collegata dal Wind Festival. Peccato che quella trasmissione sia già stata registrata e infatti poco dopo è arrivato il post di Francesco Totti insieme a sua moglie da Mykonos.

Mistero svelato ma polemiche tutt’altro che placate.

fc