Il weekend a Genova dell’Associazione Didattica Museale

ADM- Associazione Didattica Museale, il dettaglio di tutte le iniziative previste per il weekend a Genova.

Spettacoli e laboratori a cura di ADM per un weekend ricco di emozioni.

ADM – Associazione Didattica Museale propone nei weekend tante coinvolgenti attività all’aperto dedicate a famiglie.

“ADM outdoor experience – Musei all’aria aperta”, è l’iniziativa ideata per permettere agli utenti di godere in tutta sicurezza e libertà di laboratori e incontri didattici. Il desiderio alla base del progetto è quello di portare i musei “fuori” dalle loro strutture di appartenenza, all’aperto appunto, per garantire le condizioni di sicurezza previste dalla legge coniugandole con il piacere della scoperta e la voglia di libertà.

Si riportano di seguito le iniziative previste per i prossimi giorni:

Venerdì 26 giugno alle ore 18,presso i Giardini Rossetti a Campomorone, si terrà lo spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni dal titolo “ Wow, sigh, gulp…Un arcobaleno di emozioni”.

Il gufo G77 arriva sulla terra da un pianeta molto lontano…ma è un gufo alieno che conosce solo due emozioni: la gioia e la tristezza. Sarà solo grazie all’incontro con i protagonisti di “Mi racconti una storia” che farà un vi9aggio incredibile alla scoperta di tutte le emozioni esistenti.

Lo spettacolo è in collaborazione con “Mi racconti una storia” di Michela Silvestri, ha la durata di circa un’ ora e un costo di 8 euro a partecipante ( adulti inclusi).

Sabato 27 giugno alle ore 10 si svolgerà lo spettacolo “Animals’ got talent” presso l’Associazione Le Serre di San Nicola (Corso Firenze, di fronte al civico 43, Genova), in collaborazione con “Mi racconti una storia?”.

L’evento è indicato per bambini dai 5 ai 10 anni d’età , ha la durata di un’ora e un costo di 8 euro a partecipante (adulti inclusi).

“Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecorella…”questo è il motto che spinge la pecorella Erminia a partecipare ai provini di Animals’got talent, decisa a riscattare l’immagine delle sue simili!

Sabato 27 giugno alle ore 17:30 presso l’ Associazione Le Serre di San Nicola (Corso Firenze, di fronte al civico 43, Genova) ADM – Associazione Didattica Museale propone il laboratorio didattico per bambini dai 5 anni in su “Chi ha paura dell’erpetologia?”

Un’emozionante attività per conoscere i rettili e gli anfibi della nostra regione, per comprenderne la valenza ecologica e sfatare miti e leggende.

L’attività ha un costo di 8 euro a partecipante (adulti e bambini) e ha la durata di circa un’ora.

Domenica 28 giugno alle ore 17:30 presso i Giardini Rossetti di Campomorone si svolgerà l’evento gratuito “Dalla terra alla tavola” grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. tra giochi e racconti, i partecipanti potranno scoprire lo stile di vita della cultura contadina e i prodotti tipici del nostro territorio. Il laboratorio è consigliato a partire dai 6 anni d’età.

Si ricorda che per ogni attività è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.assodidatticamuseale.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ADM ai seguenti recapiti:

3348053212 / genova@assodidatticamuseale.it

ADM propone inoltre attività all’aperto espressamente dedicate ai bambini, in collaborazione con le strutture con le quali collabora. E’ stato reputato opportuno modificare le consuete proposte per i centri estivi, adattandole alle attuali condizioni di sicurezza previste dalla legge, senza tralasciare il piacere della scoperta. Per questo motivo i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare, in sicurezza, ai laboratori all’aperto condotti da operatori ADM. Le attività dureranno due ore e mezza circa, indicativamente dalle ore 9:30 alle ore 12, e avranno un costo di 20 euro a giornata (con sconti per fratelli). I gruppi saranno molto ridotti per garantire un’esperienza unica e coinvolgente, mantenendo le condizioni di sicurezza.

Per questo motivo è necessaria la prenotazione per partecipare alle attività, attraverso il sito: www.assodidatticamuseale.it

Si riporta di seguito il calendario della prossima settimana dal 29 GIUGNO- 3 LUGLIO che prevede appuntamenti anche al pomeriggio:

Lunedì 29 Giugno

COSA: Caccia al fossile

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 9.30 -12.00

Martedì 30 Giugno

COSA: Erbario Aromatico

DOVE: Orto Botanico Genova

ORARI: 9.30 – 11.30

Mercoledì 01 Luglio

COSA: Caccia al tesoro

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 09.30 – 12.00

Mercoledì 01 Luglio

COSA: Pitture rupestri

DOVE: Pegli

ORARI: 09.30 – 12.00

Giovedì 02 Luglio

COSA: Fiabe,fauna e fantasia!

DOVE: Giardini Campomorone

ORARI: 9.30 – 11.30

Venerdì 03 Luglio

COSA: English Lab:Young Explorers

DOVE: Serre di San Nicola

ORARI: 9.30 – 12.00