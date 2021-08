Il volo protagonista del corto per Morricone, Vittorio Storaro ha scelto il trio come protagonista del suo progetto

Il volo protagonista del corto per Morricone, il video verrà proiettato il 5 settembre in anteprima a VENEZIA .

Nell’occasione il trio internazionale riceverà anche il Premio speciale Tribute to Ennio Morricone all’interno della IV edizione del FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD durante la 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

VITTORIO STORARO, tre volte Premio Oscar (per Reds, Apocalypse Now e L’ultimo imperatore), ha scelto IL VOLO come protagonista del suo nuovo cortometraggio dedicato al Maestro ENNIO MORRICONE, con il quale ha collaborato per anni come direttore della fotografia in capolavori come “Novecento” e “La Luna”.

Girato nelle Grotte di Frasassi (Ancona), vede Piero, Gianluca e Ignazio in un’emozionante interpretazione di “Your Love” (da “C’era Una Volta Il West”) e verrà proiettato in anteprima il 5 settembre a Venezia durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il Volo, infatti, da mesi si sta dedicando con grande successo al progetto sul compianto Maestro, reinterpretando le sue storiche melodie impresse nella memoria di tutti.

Il concerto evento “IL VOLO – TRIBUTO A ENNIO MORRICONE” andato in diretta dall’Arena di Verona a giugno su RAI 1, ha totalizzato un record vincendo la prima serata con il 25,8% di share, conquistando 4.702.000 telespettatori, e ora i fan di tutto il mondo attendono l’uscita del progetto discografico.

A Venezia, in occasione della serata Filming Italy Best Movie Award, Il Volo riceverà il Premio Speciale IL VOLO TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE.

«Dopo il grande vuoto lasciato dal periodo di pandemia – racconta Vittorio Storaro – i vaccini e le cure permetteranno la riapertura dei luoghi d’Arte di tutto il mondo.

Nelle grotte di Frassassi il trio del Volo è sceso simbolicamente nell’utero della Madre Terra come fecero gli speleologi che scoprirono quelle grotte cinquant’anni fa. Attraverso la loro arte, che rappresenta una nuova radice, il loro canto si riproduce, trio dopo trio.

Il Volo riempie ogni posto che li accoglie: teatri, arene, piazze e siti archeologici in tutto il mondo: l’energia dell’arte così rigenera tutte le forme di vita».

«Siamo onorati che Vittorio Storaro ci abbia chiamato per condividere l’emozione indescrivibile della musica del Maestro Ennio Morricone.

Afferma Il Volo – Ringraziamo il Filming Italy Best Movie Award per averci invitato al Festival del cinema di Venezia per ritirare un premio che mai come oggi vogliamo condividere con tutti coloro (team, tecnici, musicisti,… ma anche i nostri fan) che in questo difficile periodo ci hanno supportato nel nostro sentito desiderio di omaggiare il Maestro Morricone».