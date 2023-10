Il self storage: la soluzione perfetta per ogni esigenza di spazio aggiuntivo

Con l’arrivo della stagione autunnale, nelle città di mare molte famiglie si trovano a dover archiviare l’attrezzatura da spiaggia e da barca.

Ombrelloni, lettini, remi, giochi dei più piccoli e molto altro ancora vengono ripuliti, ripiegati quando possibile e messi alla rinfusa all’interno di scatoloni disordinati che occupano spazio in cantina o in soffitta, fino a invadere ripostigli e locali di casa.

Ma come evitare di riempire la propria casa o il garage con mille scatoloni tenendo comunque il tutto a portata di mano?

Grazie alla presenza degli Hotel delle Cose che offrono self storage a Genova avrai a disposizione una stanza in più da utilizzare per ogni esigenza di spazio extra. Il vantaggio di questa soluzione è essenzialmente la flessibilità offerta dal servizio, specialmente se comparato alle tradizionali formule di affitto di un magazzino o di un box in città.

Prima di osservare più da vicino tutti i vantaggi, però, analizziamo i motivi per cui è meglio evitare l’archiviazione di scatole e scatoloni in cantina o in garage.

Archiviare gli scatoloni in cantina: perché è meglio evitarlo

Quando si tratta di mettere da parte gli scatoloni in casa, quasi tutti pensano immediatamente alla cantina. Questo locale infatti risulta separato da tutti gli altri, permettendoci quindi di depositare molti oggetti senza andare a rubare spazio al soggiorno, al salotto o ai vari disimpegni di casa.

Tuttavia mettere gli scatoloni in cantina può anche riservare alcune criticità inattese.

Infatti, in questa parte dell’abitazione l’umidità raggiunge valori spesso molto elevati, in grado di danneggiare in maniera anche irreparabile gli scatoloni e gli oggetti contenuti al loro interno. Le muffe, infatti, una volta createsi possono attaccare potenzialmente qualsiasi materiale: legno, stoffe e anche plastiche non troveranno scampo, lasciandovi una brutta sorpresa quando, con l’arrivo della nuova estate, riaprirete gli scatoloni.

Oltretutto, la strategia di archiviare gli oggetti in cantina risulta spesso fallimentare, perché scegliendo questo locale come unico deposito ci si ritrova quasi sempre per esaurire il suo spazio molto in fretta.

Archiviare gli oggetti in garage: i possibili problemi

Un altro locale spesso scelto per l’archiviazione di oggetti e scatoloni è proprio il garage. Tuttavia, anche in questo caso è possibile riscontrare una serie di problemi che la maggior parte delle persone non prende in considerazione in prima istanza.

Per esempio, il garage è esposto a importanti sbalzi termici durante l’anno.

Infatti, le temperature possono passare dal registrare valori molto elevati d’estate e molto bassi d’inverno: questi sbalzi apparentemente innocui sono in realtà in grado di produrre danni anche molto seri alla nostra attrezzatura.

Ad esempio, le parti in vetroresina degli accessori per la barca possono sviluppare microcrepe che danneggiano irreparabilmente l’oggetto.

In più, occorre ricordare che, proprio come nel caso della cantina, l’eventuale presenza di umidità e muffe può produrre danni altrettanto notevoli.

Infine, da tenere in considerazione che il garage, per quanto ampio, è pensato per ospitare automobili: riempirlo di scatole in eccesso potrebbe togliere spazio essenziale per i nostri veicoli.

Self storage: la soluzione perfetta per le esigenze di spazio aggiuntivo

Per ogni esigenza di spazio aggiuntivo, il self storage rappresenta la soluzione ideale per flessibilità ed efficienza.

Con gli Hotel delle Cose di Casaforte, in particolare, è possibile disporre di box che vanno da un minimo di 2 fino a un massimo di 300mq, aspetto che rende davvero facile l’individuazione di uno spazio perfetto per le proprie esigenze.

Inoltre ogni box è videosorvegliato e protetto da allarme, per garantire la massima sicurezza ai tuoi oggetti.

Solo nella città di Genova, Casaforte è presente con ben due Hotel delle Cose: uno in via Ferri, zona Rivarolo ex centrale del latte, particolarmente comodo da raggiungere dalle principali vie di accesso in città; il secondo in Via Lungobisagno Istria, zona Marassi, nel cuore della città: contatta il personale esperto e qualificato per maggiori informazioni.