Il Ponte di Genova e la sua ricostruzione

Il varo dei primi 50 metri del nuovo ponte per Genova rappresenta un simbolo per l’intero Paese.

Ancora una volta Genova con le sue istituzioni, dal commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci al commissario per l’emergenza Giovanni Toti fino a tutte le associazioni di categoria, ha dimostrato che le cose si possono fare bene e in fretta. Un segnale che anche con tutti i lacci burocratici di tante leggi da semplificare, si possono fare cose belle e importanti. Il riscatto con dedizione e orgoglio per non dimenticare le 43 vittime di una tragedia che si poteva evitare. Quella laboriosità che Forza Italia e l’intero centrodestra perseguono da sempre a favore del Si alle infrastrutture necessarie alla crescita del Paese e contro il partito del No che pensa a una decrescita felice: il loro sogno, il nostro incubo”.Questa e’ una delle possibili preoccupazioni a margine del varo del primo impalcato del nuovo ponte per Genova.