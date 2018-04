Il nuovo comandante dei cantunè Giurato: più presenza sul territorio

Questa mattina è stato presentato a Palazzo Tursi il nuovo comandante della polizia locale di Genova, Gialuca Giurato.

Ex maggiore dell’Arma dei carabinieri, con esperienza nella security privata e un master in comunicazione, Gianluca Giurato, 49 anni, ha chiesto a tutti i suoi uomini di indossare la divisa “perché portarla è insieme un orgoglio ma anche un deterrente” contro chi voglia commettere degli illeciti.

L’intenzione di Tursi e del comandante dei cantunè è quello di ridare dignità e onore al corpo.

Il neo comandante precisando come il corpo debba essere riorganizzato con maggior presidio sul territorio e meno negli uffici. Poi con una metafora ha detto: “Se trattiamo uno stallone come un asino si comporterà da asino; se, invece, lo trattiamo da stallone si comporterà come uno stallone. Non credo ci siano solo stalloni tra gli agenti, ma cavalli di razza, quello, sicuramente”.