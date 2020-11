Il Museo, proprio come il takeaway di un ristorante

Scienza in barattolo porta i laboratori didattici del Museo Civico di Storia Naturale di Genova direttamente a casa vostra

Proprio come il takeaway di un ristorante! Scegliete sul nostro menù il vostro piatto preferito:

● Il Kit scientifico se siete golosi di argomenti scientifici specifici e tematici come la paleontologia, la biologia, la chimica, eccetera

● Il Kit creativo se i vostri ingredienti preferiti sono le curiosità sul mondo della Natura, mescolate con fantasia e immaginazione.

Ordinate il kit e ricevetelo direttamente a casa: ogni barattolo contiene il necessario per sviluppare un laboratorio scientifico/creativo. Voi non dovete aggiungere molto altro, se

non la vostra fantasia e la voglia di mettervi in gioco.

Nel barattolo troverete tutto il materiale necessario per realizzare il vostro laboratorio, le nostre istruzioni che vi guideranno passo passo nella realizzazione dei giochi e degli esperimenti e delle schede di approfondimento.

Scienza in barattolo è un prodotto per la famiglia: pensato per far trascorrere ai genitori e ai loro bambini del tempo di qualità, all’insegna della sperimentazione e della scoperta.

I due kit saranno acquistabili, tramite preordine sul sito www.assodidatticamuseale.it/scienza-in-barattolo Scienza in barattolo è un progetto cucinato con amore da ADM – Associazione Didattica Museale, Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Mi racconti una storia? e Coquelicot