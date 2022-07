Il Gruppo Animazione Varazze partecipa al carnevale estivo di Celle Ligure

Dopo il successo ottenuto lo scorso sabato 23 luglio al Carnevalöa Summer Edition di Loano, dove hanno partecipato alla sfilata con il loro sfolgorante spettacolo, il “can can”, sabato 30 luglio i figuranti del Gruppo Animazione Varazze, si recheranno nella confinante Celle Ligure, per il “Carnevale estivo con sfilata allegorica”.

Conduce la serata lo showman Gianni Rossi.

Per questa seconda trasferta, i figuranti del Gruppo Animazione Varazze presenteranno ai cellesi e loro ospiti, la triade di maschere della città di Varazze: … Meneghin ou Treggia e Muminin a pescea (la pescivendola a rappresentare la “Città delle Donne”, accompagnata da un bel marito pescatore e da un amico, maestro d’ascia, soprannominato “U Scavenna”.

Il programma della manifestazione, organizzata dal Comune di Celle Ligure con la collaborazione dell’AVIS, dei Bagni Marini, del GAV, dell’A.M.I. e Azienda Agricola Calcagno Paolo:

– dalle ore 11:00 e fino a sera, sul Molo Centrale, si potranno gustare le favolose focaccette.

– alle ore 18:00, sul Molo Centrale, rottura delle pentolacce;

– alle 20:45, ritrovo dei partecipanti ai Piani di Celle, in piazza Assunta;

– alle 21:00, partenza della sfilata per le vie del paese;

– alle 22:15, presso il Molo Centrale, sfilata delle maschere con re Baxeicò e la principessa Trenetta.

A seguire, e per tutta la serata, tanta musica. Un’occasione per passare tutti insieme qualche ora di spensierato divertimento, necessario anche in tragici periodi, come quello che purtroppo e nostro malgrado stiamo vivendo.

Ordine di sfilata primo carnevale estivo di Celle Ligure:

1° Apre la sfilata Re Baxeicò e la Principessa Trenetta: – 2° Complesso Bandistico G.L. Mordeglia; – 3° Gruppo Animazione Varazze, con Muminin à Pescea, Meneghin U Treggia e U Scavenna; – 4° Albenga, Re Carciofo, Principessa Zucchina Trombetta, Baronetto Asparago Violetto e Sir. Cuore di Bue; 5° Arnasco, U Liviu e La Tina; – 6° Albisola, Gruppo Thomas Hambury; – 7° Legino, Savona Menegu du Gumbu e i Gumbajò; – 8° Germagnano, il Vassallo e la Vassalla; 9° Borriana, La tinca Dorata e il Lido di Borriana; – 10° Pecetto Torinese, La Bela Ceresera e Monsù Grafion; – 11° Casalbòrgone, La contessa di Casalborgone; – 12° Torino Borgo Bertolla, i Lavandè; – 13° Sciolze, La Bela Lidia, Bastian Contrario e la Corte Reale dei Savoia; – 14° Santhià, Lo stato Maggiore Napoleonico; – 15° San Raffaele Cimena, Madama Frola Galucet; – 16° Ceriale, Althea la bela ninfa di Ceriale e Corte; – 17° Bergamo, Arlecchino e Pantalone; – 18° Novara, Re Biscottino e la Regina Cunetta; – 19° Borghetto Santo Spirito, Capitan Matamoros, La Castellana, Le Damigelle U Pescau e Hombre; – 20° Gruppi mascherati dei Bagni Marini di Celle Ligure; – 21° Gruppi mascherati dei commercianti di Celle Ligure.

Fonte: Gruppo Animazione Varazze

www.ponentevarazzino.com