Il Garden Club al Ducale con le “Grandi Giardiniere d’Italia”, arriva a Genova l’inedito genere editoriale dell’Horticultural System italiano

Il Garden Club al Ducale con le “Grandi Giardiniere d’Italia”, l’affascinante mondo che ruota intorno ai giardini storici, al gardening e ai coloratissimi flower show.

Incontri e scambi d’idee per promuovere il patrimonio botanico italiano.

Lunedì 25 ottobre alle ore 17.00, presso la sala convegni del Palazzo Ducale di Genova in Piazza Matteotti 9 il Garden Club di Genova – Associazione Giardini Italiani presenterà il libro di Nicoletta Campanella le “Grandi giardiniere d’Italia.

I volti, i luoghi, le essenze e la storia” dedicato ad alcune tra le più grandi personalità femminili del giardinismo italiano, edito da Nicla edizioni.

Giornalista e scrittrice, Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito genere editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni (www.nicla-arte.org) casa editrice nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che ogni anno a partire dalla Primavera si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia.

L’evento sarà coordinato dalla Presidente del Garden Club di Genova Ilaria Doria che introdurrà i lavori e dialogherà con l’autrice.

“Grandi giardiniere d’Italia” è un viaggio alla scoperta di nove figure femminili protagoniste del giardinismo italiano e dei loro giardini e rappresenta una “mappa” da cui trarre ispirazione per ideare itinerari alla riscoperta dei giardini più affascinanti del nostro paese.

Da segnalare, in terra ligure il meraviglioso Giardino di Boccanegra a Ventimiglia, raccontato nelle pagine del libro direttamente da Ursula Salghetti Drioli Piacenza genius loci di quest’oasi botanica a due passi dalla Francia.

Per partecipare all’eventooccorre prenotare tramite email a:gardenclubgenova@gmail.com – In ottemperanza alle disposizioni anti Covid, per accedere in sala il pubblico dovrà mostrare il Green Pass.