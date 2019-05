Le banche italiane attraverso il Fondo interbancario, oggi lunedì 6 maggio hanno approvato l’intervento sulla banca Carige commissariata. Anche se le incognite e incertezze per il futuro del gruppo bancario ligure non mancano le banche interessate attendono l’ingresso e il salvataggio del colosso americano Blakcrock.

Quali sono le decisioni delle Banche Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Banco Bpm sulla Carige?

«Il consiglio di gestione dello schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) ha approvato il nostro intervento secondo lo schema concordato con Blackrock e convocato l’assemblea per il giorno 14 maggio a Roma». Ha annunciato il presidente del Fondo, Salvatore Maccarone.

Quali saranno le prossime manovre? Chi chiediamo tutti.

«E’ un’operazione con cui riteniamo che i problemi siano risolti definitivamente», ha aggiunto Salvatore Maccarone, in riferimento al piano messo a punto con Blackrock per il salvataggio di Carige.

«Un soggetto come Blackrock che ci mette una quantità di denaro importante, uno che è esperto in queste cose, che non è un soggetto che doveva fare l’operazione per forza e che quindi ha scelto liberamente di intervenire, fa pensare che ci siamo.» Maccarone ha poi precisato di non aver mai incontrato la famiglia Malacalza, oggi ancora la prima azionista di Carige.

«L’operazione – ha proseguito Maccarone – si concluderà entro l’anno. Il prossimo passo è la presentazione dell’operazione il 17 alla Bce, poi ci saranno le autorizzazioni», tra cui l’esenzione dall’obbligo di opa da parte della Consob e «una serie di passaggi che occuperanno quest’anno».

Quanto alla quota di Carige che sarà controllata dal Fondo, Maccarone ha precisato: «Se l’aumento sarà di circa 720 milioni saremo intorno al 43%.» ABov