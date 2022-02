Il comico Tommaso Faoro in Stradanuova il 12 febbraio

Tommaso Faoro il 12 febbraio in Stradanuova Teatro a Genova per un nuovo spettacolo.

“Vostro malgrado” di e con Tommaso Faoro

Date

12 febbraio 21.00

Descrizione

“Vostro malgrado, Tommaso Faoro” è uno sproloquio di un’ora circa in cui lo stand up comedian Tommaso Faoro affronta, senza particolare ordine o coerenza, i temi a lui più cari: la città di Mestre, la gastronomia, i malanni di salute. Qual è il luogo più romantico in cui avere un’intossicazione alimentare? È vero che le nutrie di Mestre hanno una loro associazione di categoria? Queste e altre domande che non ha fatto nessuno troveranno risposta nel one man show del comico veneto.

BIO

Tommaso Faoro è nato nel 1997 a Padova.

Comico e monologhista nei locali e nei teatri d’Italia, sia nel suo territorio (tra gli altri il Teatro l’Avogaria di Venezia e il Fishmarket Club di Padova) che fuori (GhePensi M.I. di Milano, Brewdog Bar di Bologna), dove ha aperto spettacoli per comici come Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Nicolò Falcone, Stefano Rapone, Renato Minutolo, Luca Ravenna.

Nel marzo 2019 ha registrato due monologhi per il programma Stand Up Comedy in onda su Comedy Central Italia dal 14 Aprile 2019 (canale 128 di Sky).

Nel cast del programma “Battute?” su Rai2, dal 2019

Biglietti

Intero 22,00€

Convenzioni 18,50€

Under 30 17,50€

Under 12 11,50€

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

www.teatrostradanuova.it