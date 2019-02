Il comico Carlo Denei presenta il suo ultimo libro

Appuntamento culturale venerdì 22 febbraio alle 18.00 da Feltrinelli dove Carlo Denei presenterà il suo ultimo libro.

L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio alle 18.00 in punto da “La Feltrinelli” a Genova in Via Ceccardi, a pochi passi dalla centralissima Via XX settembre.

Il comico ed autore genovese Carlo Denei presenta al pubblico il suo settimo lavoro editoriale.

Il libro, dal titolo “Come se fossi sano”, è un racconto fatto a diario, come è nello stile dell’ex Cavallo Marcio, e narra in chiave comica la paura di ammalarsi e morire.

Il protagonista della storia è uno sventurato impiegato bancario col sogno del successo nel mondo della canzone, che non ha mai una vera malattia ma ogni giorno un disturbo diverso, che annota per non essere dimenticato.

“Un libro consigliato a tutti gli ipocondriaci – dice ridendo l’autore – che vogliono esorcizzare i loro problemi ridendoci su”. In effetti, “Come se fossi sano” è un vero e proprio diario di un anno vissuto da un incallito ipocondriaco; il protagonista quindi viene accompagnato da questa condizione, affrontando la vita di tutti i giorni.

Attraverso una carrellata di esilaranti situazioni trascritte in un diario, il lettore si ritrova catapultato in un mondo tanto surreale quanto tangibile, dove comunque si riconosce; e pur provando anche lui qualche “doloretto” si diverte e si affeziona al tenero e fragile protagonista.

Carlo Denei non ha certo bisogno di presentazioni; nato a Genova nel 1957, cabarettista, cantautore e autore televisivo (collaborare a “Striscia la Notizia” dal 2004), ha all’attivo numerose tournée teatrali in alcuni dei principali palcoscenici italiani (tra i tanti ricordiamo Nazionale e Ciak di Milano, Politeama Genovese, Colosseo di Torino, Ariston di Sanremo) ed ha collezionato oltre 600 presenze con lo storico gruppo cabarettistico musicale I Cavalli Marci.

Lo abbiamo visto spesso anche in TV, sia sulla Rai che a Mediaset, tra queste “Ciro il Figlio di Target”, “Serenate”, “Palcoscenico” , “Buldozer” ed “Arrivano i nostri”. Fortunatissime le sue trasmissioni radiofoniche “Cavalli Marci in treno” su Radio Italia Network e “Radio Pirata” su Radio Babboleo. Prima di questa settima fatica libraria ha già pubblicato con successo “Caro lettore adesso basta” edito Rizzoli, “Dove osano i Grifoni”, “Gocce di Genoa su di noi”, “Facce da libro” e “Il Tassista Onesto” per A&A edizioni e nel 2016 “Secolo, Focaccia e fantasia” per i tipi della De Ferrari Editore. Appuntamento quindi da “La Feltrinelli” per incontrare questo poliedrico artista genovese.

Franco Ricciardi