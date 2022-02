La scadenza è per martedì 15 febbraio

E’ di prossima scadenza, martedì 15 febbraio 2022, la presentazione delle domande per accedere al concorso per l’ammissione al 204° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Il concorso, per esami, vedrà in caso di superamento, l’assegnazione di 60 posti all’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Ai concorsi possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi.

