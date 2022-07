Il 31 luglio il Galata Museo del Mare diventa maggiorenne, e festeggia i 18 anni e il recente ritorno del sommergibile restaurato

, ospita sabato 23 luglio alle 21 e domenica 31 luglio dalle 10 alle 22 due eventi in Darsena nell’area dell’S518 Nazario Sauro.

Il primo appuntamento è sabato 23 luglio alle ore 21 con il concerto dell’Ottodix Ensemble che si esibiranno per il pubblico e in occasione dell’inaugurazione, in Saletta dell’Arte alle ore 19 ad ingresso libero, della mostra “MareMoto 4.0” di Alessandro Zannier, a cura di Virginia Monteverde e in collaborazione con ARTantide Gallery per il Movimento Arte Etica e CNR Istituto di ingegneria del Mare di Genova.

L’esposizione, promossa da Art Commission con la collaborazione del Mu.MA e dell’Associazione Promotori Musei del Mare, è una personale d’arte contemporanea unica nel suo genere, nata dal confronto tra il lavoro concettuale dell’artista Alessandro Zannier e i big data ambientali forniti dagli istituti di ricerca come il CNR di Genova.

Il terreno di confronto è quello affascinante della robotica marina con la sensibilità ambientale dell’arte visiva. Alessandro Zannier presenta una serie di opere di natura digitale, installativa e pittorica, che ragionano sull’iperconnessione globale e sull’impatto immediato che i danni ambientali hanno oramai da un punto all’altro del mondo.

Domenica 31 luglio dalle 10 alle 22 i visitatori del Galata Museo del Mare potranno prendere parte ad una giornata di festeggiamenti che prevede: dalle 10 alle 12 visite accompagnate al Sommergibile Nazario Sauro con guide d’eccezione, ovvero ex sommergibilisti dell’associazione CNS, a disposizione del pubblico per raccontare le storie più emozionanti della vita a bordo, gli strumenti in uso e il loro principio di funzionamento e le diverse parti del natante.

Dalle 10 alle 22 i visitatori potranno salire a bordo di “Amore Mio”, l’imperdibile goletta di “Capitani Coraggiosi”. Progettata sulle linee delle golette del diportismo nautico americano prendendo spunto da quelle disegnate da William Garden, questa imbarcazione ha molteplici fonti di ispirazione da cui nascono le sue linee, tra cui le famose golette dei banchi di Terranova celebrate nell’indimenticabile film “Capitani coraggiosi” col giovane Spencer Tracy.

“Amore Mio” è una goletta aurica costruita in legno nel 1958 secondo le migliori tradizioni che le permettono di navigare ancora oggi in perfetta forma, nelle sue strutture originali. Oltre al diporto “Amore Mio” è utilizzata per crociere addestrative degli allievi: domenica 31 luglio i visitatori potranno salirci a bordo e, in compagnia dell’Associazione Storia di Barche, andare alla scoperta delle arti marinare tradizionali.

Dalle 18 alle 22, il Galata Museo del Mare resterà aperto per una visita serale del più grande museo marittimo del Mediterraneo. Al primo piano dove è situato il locale S518, che gode di ampia terrazza con vista sulla Darsena, compreso nel costo del biglietto i visitatori potranno degustare un aperitivo con intrattenimento musicale.

Il costo del biglietto del Galata Museo del Mare dalle 18 alle 22, comprensivo di visita al Nazario Sauro, alla goletta “Amore Mio” e di aperitivo con musica, è di 20 euro. Dalle 10 alle 18 il costo della visita al Galata Museo del Mare, al sommergibile Nazario Sauro e alla goletta “Amore Mio” è di 17 euro.