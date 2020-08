Il 26 al Soleluna di Albissola “Jazz sotto le stelle”

Soleluna Village ore 21, concerto bebop del Giulia Rossi Trio, ingresso libero, possibilità di cenare in spiaggia

Mercoledì sera (26 agosto 2020), al Soleluna Village (Corso Baldovino Bigliati 5, Albissola Marina), ore 21, “Jazz sotto le stelle”, concerto bebop del Giulia Rossi Trio, Ingresso libero, possibilità di cenare in spiaggia con menù alla carta di carne e pesce oppure optare per la pizzeria del club. Da molte stagioni il Soleluna è diventato un punto di riferimento stabile per i live estivi nella Riviera di Ponente. La cantante Giulia Rossi, che sarà accompagnata da Dino Cerruti al contrabbasso e Loris Tarantino al piano, interpreterà classici del jazz e dello swing, inclusi standard come “Autumn leaves” e “Summertime”. Il Soleluna è attivo come stabilimento balneare ultra-accessoriato e american bar, ristorante e pizzeria, e disponibile per eventi, feste e party privati .Per info e prenotazioni: 019480285 e la pagina facebook Soleluna Village. Prossimi appuntamenti: il 27 il chitarrista Davide Crisafulli, 28 il blues dei Groove Monkey, 29 spazio allo gipsy della Banda Tsiga, 30 serata Cocoon, 31 “One man live show”, 1 settembre serata “Night fever” al suono delle cover pop rock dei B3