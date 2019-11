IAB Forum 2019, a Milano una due giorni sulla pubblicità digitale

Al questa mattina a Milano, MiCo Ala Sud, la XVII edizione di Iab Forum (20-21 novembre 2019), la più importante manifestazione sul digital marketing in Italia.

Shaping the revolution è il claim di questa edizione dello IAB Forum che toccherà temi che coinvolgono non solo gli operatori del comparto, ma la società intera, alle prese con un’innovazione digitale in costante accelerazione che necessita di essere capita e guidata.

Per questo motivo, la due giorni, quest’anno, si focalizzerà sull’impegno e sulla maggiore consapevolezza dell’avanzamento tecnologico e del potere del web “in quanto siamo noi i protagonisti di questa rivoluzione digitale, che possiamo plasmare secondo i nostri desiderata in un universo valoriale che tenga sempre al centro l’uomo e, per farlo, abbiamo il dovere di tenere conto dei principi di etica, condivisione, collaborazione e responsabilità, che sono alla base di una buona cultura digitale che porta valore nel tempo”.

La due giorni offre un momento di confronto e di condivisione sull’industria digitale nei quali si parlerà dell’andamento del settore attraverso i dati di Nielsen e dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano.

Il palco del MiCo, ospita, così, diversi interventi che spaziano dal settore della pubblicità, all’editoria e mondo accademico fino al sociale,con storie, testimonianze e spunti sull’impatto sociale, etico ed economico della trasformazione digitale.

Ampio spazio verrà dato ai nuovi trend dell’advertising online: big data, voice, AI e blockchain stanno trasformando il nostro comparto, che cresce ininterrottamente da dieci anni, passando dagli 0,8 miliardi di euro del 2008 ai quasi 3 miliardi del 2018.

Tra i primi ospiti, lo scrittore Alessandro Baricco, con un intervento su come il digitale abbia cambiato radicalmente le nostre abitudini, il professor Luciano Floridi, che in un’intervista con Ferruccio De Bortoli approfondirà il delicato tema dell’etica digitale, e Tina Beuchler, Global Head of Media &Agency Operations Nestlé, che si batte per una maggiore trasparenza e un miglior framework per il marketing digitale.

Direttore Creativo di IAB Forum è Massimo Coppola, conduttrice della due giorni sarà invece la giornalista Mia Ceran, mentre il presidente di Iab Italia è Carlo Noseda.

Oltre al Convegno Istituzionale con Top Guest del mondo Tech e Digital per interventi visionari sul futuro della nostra industry, e con Celebrities di fama internazionale per momenti di confronto e intrattenimento, a IAB Forum è presente anche un’area espositiva di 3.500 mq che ospiterà oltre 60 stand, Speed Date con le aziende sponsor, e una Innovation Arena per Side Sessions di formazione gratuita.

I workshop animeranno entrambi i pomeriggi con 9 sale dedicate alle principali novità del Digital Advertising.

Per accedere a IAB FOrum bisogna raggiungere l’Area Sud del MiCo (metropolitana Portello).

Per iscriversi all’evento visitate la sezione dedicata al Forum su www.iab.it

Il programma di mercoledì 20 novembre 2019

Agenda Convegno Istituzionale: Direttore Creativo Massimo Coppola, conduce Mia Ceran.

Auditorium

8:30: Welcome coffee.

9:30: Apertura lavori con la giornalista Mia Ceran.

9:40: Shaping the Revolution ad opera di Carlo Noseda, Presidente IAB Italia.

10:10: Dati e trend del mercato pubblicitario in Italia.

I Dati dell’internet adv – Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet e Media del Politecnico di Milano.

Media trends & marketing challenges – Federico Capeci, CEO Kantar Italy, Greece & Israel – Insights Division.

10:35: Agenda 2020: the next 12 months

Constantine Kamaras, IAB Europe co-Founder & Chairman Emeritus.

10:45: Introduzione a cura di Stefano Varasi, Oracle Marketing Cloud Senior Sales Manager Italy & Iberia.

10:50: Accelerating change: challenges and opportunities for brands, agencies and publishers.

Constantine Kamaras (moderatore), IAB Europe co-Founder & Chairman Emeritus; Vineet Arora, Global Client President, Dentsu Aegis Network; Tina Beuchler, Global Head of Media & Agency Operations, Nestlé e Jean-Christophe Demarta, Senior Vice President – Global Advertising, The New York Times.

11:20: How digital is shaping NBA global engagement strategy

Ralph Rivera, Managing Director NBA Europe and Middle East.

11:45: Shaping the Future of Content

Sam Field, Head of Creative Tech EMEA, Ryot Studio.

12:05: Aldo Agostinelli, Vice Presidente IAB Italia e Digital Officer SKY Italia.

12:10: Shaping the market revolution.

Mia Ceran (Moderatrice), Giornalista; Luca Altieri, Director of Marketing, CMO, IBM Italy; Antonio Bosio, Head of Product & Solutions Samsung Electronics Italia SpA; Monica Gargantini, Responsabile della Digital Governance, Pirelli e Alicia Matilda Lubrani, Direttore Marketing e Country Corporate Communication Axpo Italia e brand Pulsee.

12:40: Shaping the game (streaming non previsto).

Alessandro Baricco, Scrittore.

13:05: Chiusura lavori.