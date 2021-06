I servizi antidroga della Polizia durante la movida spezzina

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio ed antidroga, nel fine settimana alla Spezia, gli equipaggi della Squadra Volante della Questura hanno intensificato i monitoraggi nella zona est della città.

In ultimo, alle ore 20.00 circa di domenica 13 giugno, in via Canarbino, gli agenti identificavano un 35enne spezzino che appariva piuttosto nervoso al momento del controllo, all’esito del quale veniva trovato in possesso di 9,5 grammi di hashish; poco lontano, nei confronti di altro spezzino 36enne, la Volante sequestrava 0,38 grammi di cocaina.

Entrambi sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori ai sensi dell’art.75 D.p.r. 309/90.

Nel corso della stessa serata, intorno alle ore 22.00, i poliziotti procedevano all’identificazione di un uomo in via Pitelli, il quale alla vista della Volante tentava di sottrarsi al controllo, nascondendosi nella fitta vegetazione.

Alla richiesta dei documenti l’uomo, un 50enne residente a Lerici, dava in escandescenza spintonando i poliziotti e colpendo con forza l’autovettura di servizio, che veniva danneggiata.

Gli agenti rinvenivano in suo possesso un involucro contente 1,26 grammi di cocaina, poi debitamente sequestrata, che lo stesso aveva tentato di occultare.

Accompagnato in Questura, lo stesso veniva denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento e segnalato quale consumatore di stupefacenti alla Prefettura.