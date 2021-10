I ravioli della Ginestra in vetrina a Tutto Food Milano, gli artigiani dell’entroterra savonese lanceranno un nuovo prodotto

I ravioli della Ginestra in vetrina a Tutto Food Milano, è’ ufficialmente iniziato il countdown per Tutto Food, la manifestazione di riferimento per il settore che va in scena a Milano da 22 al 26 ottobre.

Una vetrina d’eccellenza che quest’anno ha fra i suoi protagonisti la pasta fresca surgelata del pastificio La Ginestra di Millesimo in provincia di Savona, un’azienda artigianale a conduzione familiare.

I titolari, tutti membri della famiglia Garolla, hanno iniziato la loro attività imprenditoriale agli inizi degli anni ’80 nel settore della ristorazione; proprio questa lunga esperienza ha permesso loro di ottenere prodotti in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti coloro che operano in cucina, sia professionalmente che in famiglia, garantendo la sicurezza della genuinità e il sapore dell’alta gastronomia.

Fiore all’ occhiello della produzione sono i ravioli al plin realizzati con l’amore che si deve ad un prodotto che appartiene alla propria infanzia.

“I nostri prodotti prendono spunto dalle differenti realtà regionali che influenzano la tradizionale cucina delle nostre valli: la Liguria e il Piemonte.

Caratteristica peculiare della nostra pasta ripiena, inoltre, è la sfoglia particolarmente sottile, che fa si che i nostri prodotti abbiano il sapore della pasta fatta in casa.” commenta Luciano Garolla che continua” A Tutto Food porteremo i nostri prodotti realizzati con cura nel nostro stabilimento e i profumi di due regioni ricche di tradizione e di materie prime scelte con cura.”

In occasione della fiera di respiro internazionale, inoltre, La Ginestra lancerà un nuovo prodotto: i tondi al bollito, studiati e realizzati proprio per l’occasione. “Saremo presenti per tutta la durata della manifestazione con uno stand dedicato per accogliere clienti e coloro che vogliono scoprire il mondo della pasta ripiena surgelata realizzata artigianalmente.

Grazie alla collaborazione con A.P.PA.FRE., Associazione Produttori Pasta Fresca, infine, Venerdì 22 ottobre 2021 – dalle ore 11,00 alle ore 14,00 saremo presenti anche ad HOST e la prestigiosa scuola Alberghiera di Stresa organizzerà uno show-cooking con degustazione promozionale della nostra pasta fresca ripiena. “conclude Luciano Garolla.