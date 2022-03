I personaggi Disney a Cadimare agli eventi del carnevale spezzino

La Spezia – La neocostituita Associazione dì Promozione Sociale La Spezia – Cadimare, ringrazia tutti coloro che hanno aderito al carnevale cadamoto del 1 marzo.

La festa in stile Disney messa in scena dai dirigenti dell’associazione e dallo staff ha dato origine ad un’atmosfera magica dal sapore fiabesco. Il nuovo ente ha voluto includere nella manifestazione striscioni e colori affini all’Ucraina in segno di solidarietà e vicinanza e per dire un secco no alla guerra. Il consiglio direttivo afferma: ” siamo soddisfatti della manifestazione, della quantità di persone intervenute, ci siamo divertiti e ci auguriamo di aver fatto divertire, soprattutto, auspichiamo di aver lasciato un segno positivo nei bambini per i quali vi saranno nuovi ed entusiasmanti eventi.”