I magnifici sette della D’Amico UM Tools a Laigueglia

Dopo la presentazione della D’Amico Um Tools, avvenuta a Sestri Levante, si comincia a fare sul serio

Il ds Massimo Codol ha comunicato il nome dei sette convocati che domenica 16 febbraio saranno nella riviera di ponente per prendere parte alla 57^ edizione del Trofeo Laigueglia, gara “Pro Series” che apre ufficialmente la stagione ciclistica in Italia. Codol punta sull’esperienza, ma non mancano alcuni giovani intenzionati a fare bene. Saranno al via Luca Raggio che nella passata edizione correva al fianco di Simone Velasco vincitore della corsa e, insieme ai compagni di squadra, era stato determinante nel favorirne il successo, Michael Bresciani in cerca di riscatto, Ivan Martinelli e il giovane Orlando Pitzanti gli unici quattro ad avere già disputato il “Laigueglia”. Completano la lista dei convocati Nicholas Rinaldi, Nicolas Nesi, Daniel Nastasi. Il team manager Ivan De Paolis per festeggiare degnamente la settima stagione nel mondo delle Continental spera di ottenere gli stessi risultati del 2004 quando, all’esordio tra i professionisti, la D’Amico riuscì a salire sul gradino più basso del podio a Laigueglia con Andrea Pasqualon.