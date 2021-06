I corsi di manovre salvavita della Croce Rosa Rivarolese

Con i corsi della Croce Rosa Rivarolese il conoscere le manovre di Rianimazione Cardio-Polmonare (BLS) e un intervento tempestivo, delimitano la sottile linea tra la vita e la morte, e la maggiore diffusione della loro conoscenza può davvero fare la differenza, per questo gli Angeli Rosa organizzano una campagna di sensibilizzazione sulle manovre fondamentali BLS e di disostruzione delle vie aeree (OVACE) adulto e pediatriche con il nome: “La Croce Rosa per il cuore di tutt*”

Per chi fosse interessato potrà chiamare H24 il nostro centralino allo 010-7492247 per avere tutte le informazioni sul progetto e le date in cui si terranno le sessioni formative che si svolgeranno presso la nostra sede di via Croce Rosa 2 nel rispetto delle normative anticovid in vigore.

“Ancora una volta la nostra Associazione – spiegano dalla Pubblica Assistenza – vuole esser vicina alla cittadinanza, nel pieno spirito che i nostri fondatori hanno saputo tramandarci, di generazione in generazione. Oggi come 116 anni fa.”

La P.A. Croce Rosa Rivarolese è un’Associazione di volontari che si impegnano nei vari servizi di assistenza sanitaria. La sede è a Genova Rivarolo.

