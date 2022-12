I concerti delle feste di Santo Stefano Magra

In occasione del Natale, l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ha in serbo tanti appuntamenti in musica per allietare, con canti e dolci melodie della tradizione natalizia, i giorni di festa. Il primo appuntamento in programma è per sabato 17 dicembre presso il Salone Parrocchiale di Santo Stefano alle 17.30 con il “Concerto di Natale”, omaggio a Michael Bublé eseguito da Francesco Marotta, voce, e dal M° Aliano Frediani al pianoforte.

Giovedì 22 dicembre alle 21.15 nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire si terrà poi il concerto a cura del Coro San Leonardo dal titolo “Note di Natale”. Lunedì 26 dicembre, di nuovo nel Salone Parrocchiale, alle 18 ad esibirsi in un nuovo “Concerto di Natale” sarà la Filarmonica di Santo Stefano Magra. La musica a Santo Stefano continua con un altro concerto natalizio con i Capolavori Musicali dal Barocco al Novecento eseguiti da Leonardo Vaccarone (Pianoforte), Erica Mazzacua (Violino) e Cristiano Sacchi (Violoncello).

Il programma musicale delle feste termina domenica 1° gennaio presso l’Opificio Calibratura nell’Area Vaccari alle 21, con il “Concerto di Capodanno” a cura de Ensamble Symphony Orchestra

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE

(necessaria per il Concerto di Capodanno) + 39 335 58 57 488 info@comune.santostefanodimagra.sp.it