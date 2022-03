Hyundai-Iveco: accordo per possibili collaborazioni su tecnologia condivisa dei veicoli.

“Poter collaborare con una tecnologia condivisa dei veicoli per trasporto merci, approvvigionamenti congiunti e forniture reciproche.” Con questo obiettivo Hyundai e Gruppo Iveco hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU).

Si tratta – come spiegato in una breve nota della società – di uno step preliminare nella valutazione, per i due Gruppi, del potenziale di una collaborazione nell’ambito della tecnologia e delle piattaforme; accordi che comprendono componenti e sistemi.

Le aree di possibile interesse reciproco riguardano i powertrain elettrici e le piattaforme, inclusi i sistemi di celle a combustibile; l’automazione dei veicoli e la connettività per i veicoli commerciali.

La cerimonia della firma si è tenuta nell’headquarter di Hyundai a Seoul, alla presenza tra gli altri, di Jaehoon Chang, presidente e Ceo di Hyundai Motor Company; Martin Zeilinger, executive vice president e Head of Commercial Vehicle Development Tech Unit di Hyundai Motor Company; Gerrit Marx, Ceo di Iveco Group, e Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group.

Questo accordo – conclude la nota della società – rappresenta un ulteriore passo nelle strategie indipendenti; sia di Hyundai sia del Gruppo Iveco; accordo per creare soluzioni innovative e all’avanguardia nel contesto contemporaneo in rapida evoluzione, costruendo un ecosistema di partnership reciprocamente vantaggiose. ABov