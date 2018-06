Hotel Bristol, addette alle pulizie Uiltucs e Si Cobas in sciopero

Questa mattina c’è stato un presidio con sciopero delle lavoratrici delle pulizie dell’Hotel Bristol di via XX Settembre, in centro a Genova.

L’astensione è stata indetta per l’intero turno di lavoro da Uiltucs e Si Cobas dopo l’affidamento del servizio a StayOver che, secondo i sindacati, impone ‘tempistiche inaccettabili che sfiorano il cottimo’ (22 minuti per pulire completamente una stanza).

Secondo i sindacati “i tempi imposti per le pulizie delle camere sono troppo brevi”, sono continue le contestazioni per “la mancata pulizia delle camere” e facendo in questo modo “viene esasperato un clima già teso. Ad una lavoratrice addirittura viene contestata l’insubordinazione per una giornata che era di riposo”.

“Si tratta di persone che hanno famiglia – proseguono i sindacati – e non sanno cosa andranno a prendere a fine mese. E’ necessario che il Bristol si sieda al tavolo delle trattative. L’hotel non può manlevarsi dalle proprie responsabilità. Non possono lavarsene le mani”.