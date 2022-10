Halloween con la Croce Rossa, Truccabimbi in piazza del Bastione (SP)

La Spezia– Per la giornata di Halloween la Croce Rossa propone un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento per i più piccoli. L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre in piazza del Bastione, a partire dalle ore 15.30, dove i Giovani della CRI truccheranno i bambini per la serata di Halloween. Ad attendere i più piccoli non ci saranno soltanto i trucchi, ma anche tanti giochi e colori per divertirsi insieme ai volontari della Croce Rossa.

L’associazione dà appuntamento a lunedì per tutte le famiglie interessate a partecipare.