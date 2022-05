Hai mai tenuto in mano una stella? Sabato 21 lo potrai fare con Moldavite, Gemmologia e Astrofisica a Villa Spinola di Cornigliano

Hai mai tenuto in mano una stella? Sabato 21 lo potrai fare. Una giornata dedicata al cielo e ai suoi miti nello splendido scenario di Villa Spinola-Narisano a Cornigliano!

Si parlerà di meteoriti, di preziose gemme del cielo come la Moldavite e di un modo molto speciale per risolvere i misteri che ci lascia l’antichità: l’archeoastronomia.

E sara’ possibile ammirare gli splendidi affreschi cinquecenteschi che riguardano il cielo presenti nella Villa !

La sera, grazie all’Osservatorio Astronomico di Genova, sarà possibile osservare il cielo dal vivo!

Relatori:

Fabio Morelli: astrofilo – ci condurrà fino ai remoti e gelidi confini del Sistema Solare fra comete, asteroidi e meteoriti.

Stefania Ferrari: gemmologa – dal cielo ci riporterà in terra, per ammirare dal vivo un prezioso pezzetto di cielo: la Moldavite.

Paolo Colona: astrofisico – ci guiderà da Stonehenge alle Piramidi, da Omero al Mitraismo, dalla mitologia alla letteratura antica, rivelandoci come l’astronomia sia la corretta chiave di lettura per svelare molti misteri dell’antichità.

Alla fine della conferenza Antonella Giavino (Ascovil) mostrerà e illustrerà brevemente gli affreschi della Villa.

Alle ore 21 Osservazione del cielo a cura dell’Osservatorio Astronomico di Genova.

Evento gratuito a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 3406704253 – 3389515105 oppure via mail a ascovilgenova@gmail.com (attendere mail di conferma dell’avvenuta prenotazione).