Ha chiuso in bellezza la Biennale Architettura 2023

VENEZIA- Si è chiusa a Venezia la 18esima Mostra Internazionale di Architettura con 285mila biglietti

venduti, cui vanno aggiunte le presenze durante la pre-apertura e le dicine di migliaia di coloro che hanno

frequentato la kermesse facendo parte del grande carosello organizzativo che ruota attorno ad eventi di

questa enorme portata. La Biennale curata da Lesley Lokko, malgrado i dubbi espressi in avvio da molti

critici, si è rivelata invece una edizione non solo stupenda e ricca di temi, ma anche in assoluto la seconda

Biennale Architettura più vista di sempre. Concepita dalla Lokko per essere la prima Mostra di

Architettura con i riflettori puntati sull’Africa e sulla sua diaspora, su quella cultura definita dalla stessa

Curatrice “fluida e intrecciata di persone di origine africana che oggi abbraccia il mondo”, sui temi della

decolonizzazione e decarbonizzazione. Oltre 2500 i giornalisti accreditati solo nei giorni di pre-apertura,

tra stampa italiana e internazionale, cui si aggiungono i giornalisti provenienti da agenzie, televisioni, blog,

radio, quotidiani, periodici, testate online che si sono via via accreditati durante i mesi della mostra.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Biennale Roberto Cicutto: “La 18. Mostra

Internazionale di Architettura, curata da Lesley Lokko – ha detto Cicutto- si chiude con buoni risultati

di presenze, ha attirato l’attenzione del mondo su molte criticità figlie della storia più recente. I temi

decolonizzazione e decarbonizzazione si sono allargati a molti aspetti della società civile, anche in

quei paesi che sembravano esserne al riparo o meno esposti. Lesley ha affrontato la sfida di un College

che ha portato a Venezia 49 giovani e 15 tutor da tutti i continenti ad affrontare una riflessione comune

che sta già influenzando l’educazione all’architettura. Ringrazio Lesley e il suo team, i partecipanti alla

Mostra Internazionale, tutti i Paesi, il Ministero della Cultura e tutte le istituzioni veneziane e non,

tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la manifestazione, lo staff e i dirigenti della Biennale

che hanno reso nuovamente possibile la più importante Mostra di Internazionale Architettura”.

Commossa e soddisfatta Lesley Lokko: “Il banco di prova di questa mostra, o di qualsiasi mostra- ha

detto la Lokko- non è solo il numero di biglietti venduti, di articoli, di recensioni o di commenti sui

social media. È nei piccoli fili, a volte inosservati, che vengono raccolti, amplificati, ricuciti insieme

e presentati mesi, anni, persino decenni dopo. Mi piace pensare, e solo il tempo ci dirà se è un’ipotesi

ragionevole, che questa mostra sia stata ricca di fili, se non addirittura di arazzi, e che la sua eredità

sia l’impulso a continuare a fare, cucire, ricucire, dire, formulare nuove idee sulla nostra professione,

sul suo posto e sulla sua importanza nel mondo dei pensieri e delle cose, arricchendo i discorsi dove

può, sostituendo dove dovrebbe, riparando dove è necessario e sostenendo e difendendo ciò che è

prezioso. È un’eredità di cui sono incredibilmente orgogliosa. Esco da questa esperienza riconoscendo

che, da un lato, ho avuto probabilmente uno dei team più piccoli di qualsiasi altro curatore fino ad ora,

e dall’altro, il più grande. Tutti coloro le cui mani, cuori e menti hanno toccato un qualsiasi aspetto di

questa mostra fanno parte di quella squadra, e ne faranno sempre parte”.

Tornando ai numeri la Biennale di quest’anno ha presentato oltre 100 progetti di livello internazionale,

ha avuto 64 partecipazioni nazionali, dedine di eventi collaterali e la presenza di oltre 500 fra architetti,

designer, studi ed artisti. I Premi sono stati così attribuiti: Leone d’Oro alla carriera all’artista, designer e

architetto nigeriano Demas Nwoko. La Giuria Internazionale, composta da Ippolito Pestellini Laparelli

(presidente, Italia); Nora Akawi (Palestina); Thelma Golden (USA); Tau Tavengwa (Zinbabwe); Izabela

Wieczorek (Polonia), ha attribuito i premi ufficiali a: Leone d’Oro per la miglior Partecipazione

Nazionale al Brasile, menzione speciale alla Gran Bretagna, Leone d’Oro per la migliore partecipazione

allo studio DAAR (Alessandro Petti e Sandi Hilal), Leone d’Argento per il più promettente giovane

partecipante a Olalekan Jeyifous e tre menzioni speciali ai partecipanti Twenty Nine Studio / Sammy

Baloji, Wolff Architects e Thandi Loewenson. Da segnalare infine che il sito web della mostra è stato

già visitato da oltre 5 milioni di utenti.

CLAUDIO ALMANZI