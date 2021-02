Granfondo di ciclismo di Sanremo rinviata a luglio

Si terrà il 4 luglio 2021 la nuova edizione della Granfondo Sanremo – Sanremo “La Classicissima”. Una scelta dettata dal persistere delle restrizioni agli spostamenti legati all’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Lo spostamento di qualche mese, rispetto alla tradizionale data di fine marzo, è stato infatti volto dall’UC Sanremo sia a tutela dell’incolumità degli atleti sia per agevolare l’arrivo dei tanti ciclisti, provenienti anche dall’estero, che solitamente partecipano a questo evento.

L’iscrizione degli atleti che si erano già assicurati un pettorale è stata automaticamente convalidata per la nuova data. Anche tutte le prenotazioni alberghiere effettuate nel 2020 e nel 2021 sono valide sulla nuova data, i partecipanti riceveranno un voucher apposito nelle prossime settimane.

“Desideriamo ringraziare tutti gli atleti per il continuo supporto alla nostra organizzazione – ha detto il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – ci auguriamo che la situazione di emergenza finalmente termini con l’arrivo dell’estate, per poter tornare a pedalare insieme in sicurezza”.

La “Classicissima” Sanremo-Sanremo, per un totale di 120 Km, è la gara giusta per ricalcare i percorsi dei grandi campioni di ieri e di oggi, una Granfondo che si snoda per le strade delle più belle località della provincia di Imperia. La partenza del percorso sarà davanti al Casinò di Sanremo. Attraversata la città di Sanremo, la gara proseguirà sulla statale Aurelia, costeggiando il mare ed arrivando nel capoluogo Imperia, da dove si salirà verso la val Prino ed altre località dell’entroterra. Ridiscesi a San Lorenzo al Mare, i ciclisti saranno impegnati nelle ultime salite: Cipressa, Pompeiana, ed infine il leggendario Poggio dove è previsto il traguardo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.ù