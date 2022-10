Grande successo per il Raduno dei veicoli militari ad Alassio

SAVONA. 11 OTT. Si è conclusa con grande successo di pubblico e soddisfazione dei partecipanti la tre giorni alassina dedicata ai veicoli militari storici, che già negli anni scorsi aveva suscitato l’interesse di tanto pubblico e di molti appassionati: Anche questa edizione ha entusiasmato un grande numero di sportivi, turisti ed appassionati del settore. “Si è trattato- dice Augusto Zerbone, presidente del Ruote d’Epoca- del più importante raduno internazionale dei veicoli militari d’ Epoca, post Covid, organizzato dal Comune di Alassio, in collaborazione con l’ IMVCC (International Military Vehicle Collectors Club) di Torino, il sodalizio motoristico villanovese Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori ed i Comuni di Alassio e Villanova d’Albenga”.

I veicoli militari jepp, dodge ed autoblindo sono stati per molte ore nella piazza del Municipio di Alassio e nella piazza antistante la sede del RDRDF a Villanova in esposizione per essere ammirati. “Siamo molto soddisfatti- ci ha spiegato il presidente del sodalizio Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, Augusto Zerbone- di questa manifestazione di così alto livello ad Alassio. Il Comune con entusiasmo ha dato la disponibilità ad ospitarla. Abbiamo avuto un grande successo di pubblico in quanto stiamo rilevando un rinnovato interesse per le esposizioni dei veicoli militari. Per tre giorni gli appassionati di motori hanno avuto la opportunità di ammirare questi gioielli”. Ormai l’interesse non è solo motoristico, ma è divenuto anche culturale e storico.

“I mezzi esposti – prosegue Zerbone- rappresentano testimonianze preziose degli eventi passati, sono depositari di grandi innovazioni tecniche e di memorie storiche che, seppur drammatiche, sono degne di essere preservate e trasmesse ai posteri, a ricordo di un passato che, ci auguriamo, non si ripeterà più. Il nostro gruppo di appassionati di motori è nato nel 1990 ed oggi conta più di 10 mila soci in tutta Italia. Siamo al primo posto tra i club federati all’ A.S.I. Tra gli scopi del nostro sodalizio c’è quello di riunire gli appassionati delle due e quattro ruote, organizzare manifestazioni ed occasioni di incontro, contribuendo a far conoscere sempre più la nostra bella riviera ligure”.

Grande soddisfazione anche per la buona riuscita dell’evento da parte dell’amministrazione comunale alassina: “Si è trattato di una vera e propria festosa invasione di mezzi militari, alcuni davvero molto datati e in perfetta efficienza- commenta il vice Sindaco ed Assessore al Turismo Angelo Galtieri – un’iniziativa che siamo felici di aver ospitato nuovamente visto lo straordinario successo riscontrato ad ogni edizione. I mezzi presenti ad Alassio sono riusciti ad attirare curiosità e in certi casi stupore. Sono tenuti splendidamente dalla passione dei loro proprietari che hanno permesso che piccoli, ma anche grandi, pezzi di storia possano ancora sfilare per le nostre strade”.

Grande soddisfazione in fine per gli organizzatori: “Il raduno – conclude Zerbone- è stato un vero successo. E’ lungo l’elenco dei ringraziamenti, ma voglio in particolare ricordare il Club I.M.V.C.C. di Torino, il Sindaco di Villanova Pietro Balestra, il presidente Piero Brezza, il vicepresidente Lorenzo Scarlata, il dottor Corrado Pujatti in rappresentanza dell’ A.S.I., il sindaco di Stellanello Claudio Cavallo, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ed il vice sindaco Angelo Galtieri, per la loro infinita disponibilità e ospitalità”.

CLAUDIO ALMANZI